Пощечину за проезд без маски получила екатеринбурженка в трамвае

Я сначала даже не поняла, что произошло, как такое может быть? Встала и говорю: «Как вы такое себе позволяете? У вас у самого маска висит на подбородке!» Он мне грубо отвечал, в трамвае даже люди стали возмущаться, рассказала екатеринбурженка Е1.