Добычей золота в свердловском селе займется загрязняющий реки «Полиметалл»

Posted 30 июля 2021,, 10:32
Published 30 июля 2021,, 10:32
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Общая площадь всех мощностей по разработке золоторудного месторождения, согласно проекту ОВОС, составляет 500 гектаров. При этом почти половина этой площади — земли лесного фонда. Около 70 гектаров занимает сам карьер, на 200 гектарах будут располагаться хвостохранилища и отвалы.
Однако жители села Маминское не уверены в экологической безопасности будущего карьера. Одна из активисток создала петицию с просьбой запретить в данной местности добычу золота. Как говорится в тексте петиции, добыча открытым способом подразумевает вырубку около 250 гектаров лесов, а ближайшие жилые дома будут находится всего в 950 метров от разработок.
Все это производство планируется разместить в километре от села, выше по течению реки. Это может привести к тому, что река обмелеет, сельский пруд исчезнет, а также пропадет вода в водопроводе и в скважинах. Вырубка лесов приведет к тому, что на село обрушатся разрушительные ветры — ведь сейчас лес задерживает их. Пострадает также озеро в соседнем селе Сосновском,сообщается в петиции.
На момент публикации данного материала петицию подписали 262 человека.
Возможно, что опасения жителей по поводу пропажи воды не беспочвенны. Подобная ситуация произошла в деревне Верхотурка под Верхней Пышмой. Там при подготовке месторождения золота к промышленной эксплуатации был поврежден водный горизонт, из-за чего у жителей из скважин пропала питьевая вода. Проблема водоснабжения не решена до сих пор, а местные власти вынуждены поставлять в населенный пункт питьевую воду. Стоит отметить, что разработкой карьера в этой местности занималось ООО «Среднеуральское поисковое бюро», владельцем которого с 2011 по 2014 годы, по данным сервиса СПАРК, являлось АО «Золото Северного Урала» — дочернее предприятие «Полиметалла». Именно в это время велась разработка проекта отработки Верхотурского месторождения.
И это не единственный эко-скандал, относящийся к «Полиметаллу». В августе прошлого года общественники обнаружили, что Саумский медно-цинковый карьер на севере Свердловской области, который принадлежит «Полиметаллу», работает без очистных сооружений. Загрязненная вода попала в реки Лозьва и Тошемка, которые относятся к Обь-Иртышскому бассейну. Тогда общественникам удалось добиться временной приостановки работы предприятия. Кроме того, экоактивисты взяли пробы в нескольких реках, которые показали, что вода пока не загрязнена, кроме слива из карьера.
Пробы же в июне этого года выявили превышения предельно допустимых концентраций в десятки раз.
В августе 2020 года мы брали пробы воды в нескольких речках, которые показали, что все показатели в норме, за исключением слива из карьера, растекающегося далеко по лесу. В этот раз мы взяли пробы в реке Саума, нескольких ручьях близ карьера и из слива. Еще чистые в прошлом году реки и ручьи имеют теперь превышения предельно допустимых концентраций в десятки раз,пишет общественник Егор Николаев на своей странице ВКонтакте.
Так, в реке Саума зафиксировано превышение ПДК по меди в 10 раз, свинцу — в 5 раз. В сливе из карьера превышение по марганцу — в 67 раз, по меди — в 30 раз (годом ранее в 15 раз), по алюминию — в 21 раз, по свинцу — в 5 раз (в 2020 году превышение в 1,7 раза).
При этом на фоне экологического конфликта, по данным СПАРК, «Полиметалл» сократил долю своего участия в «Саумской горнорудной компании», продав 80% уставного капитала ульяновской компании «Новелла», которая занимается выращиванием зерновых культур. Однако «Полиметалл» сохранил за собой право обратного выкупа уставного капитала. Кроме того, компания имела исключительное право на поставку руды. Воспользовался правом возврата «Полиметалл»в апреле 2021 года, вернув актив в состав группы. Сейчас компания снова владеет 100% уставного капитала СГК.
Общественники считают, что, прикрываясь подобными сделками, «Полиметалл» уходит от ответственности за происходящее на рудниках, при этом имея возможность получать 100% добытой руды. Такой пример уже есть в Свердловской области. Выработка Валенторского медно-колчеданного месторождения под Карпинском завершилась в 2013 году. Обещанная рекультивация так и не была проведена, и оттуда вытекает окисленная вода, губя окружающие леса.
В АО «Полиметалл» при этом заявили, что не отвечают за данное месторождение, так как разрабатывающая его компания «Валенторский медный карьер» принадлежит «Урал-Полиметаллу». А в нем у АО лишь треть доли собственности.
В недавнем времени в селе Маминское прошли общественные обсуждения проекта оценки воздействия на окружающую среду, которые проводила «Маминская горнорудная компания» (находится в управлении АО «Полиметалл УК»).
Несмотря на множество вопросов, примерно 90% присутствующих проголосовали «за»,рассказала TagilCity.ru местная жительница Наталья Никонова.
По ее словам, представители компании обещали сельчанам экологически безопасные разработки и последующую рекультивацию — посадку деревьев и искусственное озеро на месте карьера. Также Наталья сообщила, что несмотря на аргументы, которые пока убедили жителей, активисты будут внимательно следить за тем, чтобы все обещания были выполнены в полном объеме.
Российская горнорудная компания «Полиметалл» занимается добычей серебра, золота и меди. Центральный офис в Санкт-Петербурге. Основана в 1998 году. В Свердловской области работает с 1998 года, когда приобрела лицензию на освоение Воронцовского золоторудного месторождения на Северном Урале. Основным акционером компании является российский бизнесмен Александр Несис. В 2021 году Forbes оценил его состояние в 29 млн долларов.