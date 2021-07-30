Два уральца получили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

Posted 30 июля 2021, 14:20
Published 30 июля 2021, 14:20
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
Два свердловчанина были награждены знаком отличия за особые заслуги и достижения в сфере социально-экономического развития региона:
Также документа удостоился главный врач ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Олег Сердюк. Он получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, сообщает «Областная газета».
Напомним, 19 июля стало известно, что свердловский нейрохирург, почетный гражданин региона Семен Спектор был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.