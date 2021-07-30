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Posted 30 июля 2021, 14:20

Published 30 июля 2021, 14:20

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Два уральца получили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

Два уральца получили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

30 июля 2021, 14:20
Фото: 1MI.
Еще два жителя Урала удостоены знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, а III степени — один.

Два свердловчанина были награждены знаком отличия за особые заслуги и достижения в сфере социально-экономического развития региона:

  • Советник Президента публичного акционерного общества «Сбербанк России» Владимир Черкашин;
  • Председатель некоммерческой организации «Союз золотопромышленников Урала» (Березовский) Александр Ястребков.

Также документа удостоился главный врач ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница» Олег Сердюк. Он получил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, сообщает «Областная газета».

Напомним, 19 июля стало известно, что свердловский нейрохирург, почетный гражданин региона Семен Спектор был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

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#Общество#Свердловская область#Награда#Знак отличия
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