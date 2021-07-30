tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2021, 16:01

Published 30 июля 2021, 16:01

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Экспертиза вреда пострадавшему во время перестрелки у суда назначена в Екатеринбурге

Экспертиза вреда пострадавшему во время перестрелки у суда назначена в Екатеринбурге

30 июля 2021, 16:01
Фото: 1MI.
Полиция Екатеринбурга приняла решение продлить проверку по стрельбе у здания Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, которую устроил местный предприниматель.

С целью уточнения точного вреда здоровью заявителя были назначены дополнительные исследования, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, инцидент произошел в середине мая 2021 года. Водитель Porsche Cayenne — ранее судимый предприниматель, свернул с улицы Малышева во двор для того, чтобы произвести разгрузочно-погрузочную работу у своего офиса. Для этого ему нужно было проехать через пешеходную зону, на которой стоял другой гражданин. Между мужчинами произошел конфликт.

Предприниматель достал из багажника карабин «Сайга». В процессе ссоры пешеход выстрелил в лицо сопернику из имеющегося газового пистолета системы «Удар», а тот произвел непроизвольный выстрел в асфальт.

Отказался пропускать машину: подробности перестрелки у здания суда в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Материалы по теме
В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после перестрелки у ТРЦ «Стрелец»Получили ранения: двое жителей Урала устроили перестрелкуНа рынке в Екатеринбурге конфликт между мужчинами закончился перестрелкой
#Общество#Новости УрФО#Проверка#Суд#Полиция#Перестрелка#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика