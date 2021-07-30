Экспертиза вреда пострадавшему во время перестрелки у суда назначена в Екатеринбурге

Напомним, инцидент произошел в середине мая 2021 года. Водитель Porsche Cayenne — ранее судимый предприниматель, свернул с улицы Малышева во двор для того, чтобы произвести разгрузочно-погрузочную работу у своего офиса. Для этого ему нужно было проехать через пешеходную зону, на которой стоял другой гражданин. Между мужчинами произошел конфликт.