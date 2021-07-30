Герои комиксов — Человек-паук и Веном — устроили драку в метро Екатеринбурга

Posted 30 июля 2021, 05:54
Published 30 июля 2021, 05:54
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Любители комиксов и фильмов MARVEL устроили перформанс в метрополитене Екатеринбурга, развеселив пассажиров всех возрастов.
Реакция маленьких жителей Екатеринбурга просто бесценна. Люди были в восторге! Все улыбались, просили фото. Особенно дети, рассказала один из фотографов, принимавших участие в съемке супергероев Е1.
Как отметили организаторы «шоу», метро — это интересная локация, которая больше всего подходит по сюжету фильмов.
Напомним, тагильские поклонники Юрия Хоя и его группы «Сектор газа» сняли клип на песню «Бомж». Свою работу они посвятили 57-летию со дня рождения известного российского музыканта из 90-х.