Сбербанк заблокировал карты тагильчанки после попытки взять кредит

По сути, я откликнулась на предложение банка и от этого предложения пострадала. Я не могу снять деньги, мне надо потратить время, чтобы сходить в банк и перевыпустить карты. А если деньги на счету — это мое единственное средство к существованию? Ну, конечно нет, но вдруг?