Троллейбусы Екатеринбурга остались без электричества из-за долга в 140 млн рублей

Чтобы не допустить такую ситуацию, энергетики обращались к руководству предприятия, предлагая пути решения, в том числе и поэтапное погашение долга. Кроме того, в мае 2021 года в администрации Екатеринбурга прошло совещание по урегулированию ситуации. В результате в адрес энергетической компании поступило письмо о частичном погашении долга, а также составления удобного графика оплаты. Однако этого не произошло.