Троллейбусы Екатеринбурга остались без электричества из-за долга в 140 млн рублей

Posted 30 июля 2021, 10:24
Published 30 июля 2021, 10:24
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
В адрес ЕМУП «Гортранс» 15 июля 2021 года от «Екатеринбургэнергосбыта» (АО «ЕЭнС») поступило уведомление, что 30 июля булет отключена электроэнергия из-за задолженности более чем в 140 миллионов рублей, пишет Е1 со ссылкой на «Екатеринбургэнергосбыт».
Сегодня 30 июля специалисты транспортной компании произвели в присутствии энергетиков самоограничение тяговых подстанций. В частности, была снижена их мощность.
Чтобы не допустить такую ситуацию, энергетики обращались к руководству предприятия, предлагая пути решения, в том числе и поэтапное погашение долга. Кроме того, в мае 2021 года в администрации Екатеринбурга прошло совещание по урегулированию ситуации. В результате в адрес энергетической компании поступило письмо о частичном погашении долга, а также составления удобного графика оплаты. Однако этого не произошло.
На текущий момент «Гортранс» задолжал энергетикам более 130 миллионов рублей.
Издание отмечает, что на данный момент контактная сеть троллейбусов работает. Таким образом, за самовольное включение «Екатеринбургэнергосбыт» составит акт о самовольном включении. Это чревато штрафом до 100 тысяч рублей.