Долги УК и банкротство строительной компании. Арбитражные дела за июнь 2021 года

ООО «Урал Инжиниринг» занималось реконструкцией цирка и строительством школы № 100 в Нижнем Тагиле. В 2019 году сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии на территории строящейся школы задержали 12 иностранцев в связи с нарушением миграционного законодательства России. Спустя несколько месяцев еще 30 нелегалов были обнаружены на месте строительства. Также в 2019 году был проведен конкурс на определение подрядчика по благоустройству Шарташского лесопарка. Исполнителем стало ООО «Урал Инжиниринг», однако контракт был расторгнут из-за того, что работы не выполнялись в установленные сроки.