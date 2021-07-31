Самый богатый депутат и смерть от куска металла. Итоги дня в Свердловской области

Семейная пара из Екатеринбурга не может вернуться с отдыха на Мальдивах, так как во время поездки женщина заболела коронавирусом. Теперь уральцы не могут получить медицинскую помощь. При приобретении путевки на отдых в памятке от «Ингосстраха» было указано, что при положительном тесте компания берет на себя все расходы на тестирование, однако все оказалось совсем не так. По словам пары, их не госпитализируют, не дают никаких медикаментов, не назначено лечение.