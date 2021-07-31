Самый богатый депутат и смерть от куска металла. Итоги дня в Свердловской области

Posted 31 июля 2021, 14:32
Published 31 июля 2021, 14:32
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Семейная пара из Екатеринбурга не может вернуться с отдыха на Мальдивах, так как во время поездки женщина заболела коронавирусом. Теперь уральцы не могут получить медицинскую помощь. При приобретении путевки на отдых в памятке от «Ингосстраха» было указано, что при положительном тесте компания берет на себя все расходы на тестирование, однако все оказалось совсем не так. По словам пары, их не госпитализируют, не дают никаких медикаментов, не назначено лечение.
На трассе «Нижние Серги — Михайловск — Арти» произошло ДТП, во время которого у проезжающего «Мана» отсоединился металлический фрагмент тормозного барабана и, отлетев, попал в лобовое стекло встречного ВАЗа. Этим он травмировал водителя, который от полученных травм скончался в больнице. Водитель «Мана» с полуприцепом ничего не заметил и проехал место происшествия. На данный момент по факту ДТП проводится проверка.
В утренние часы 31 июля на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля марки «ВАЗ-2114» и Mitsubishi ASX. В результате инцидента оказалась заблокирована часть дороги и образовалась пробка. Сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Отмечается, что из-за столкновения с Mitsubishi ASX автомобиль «ВАЗ-2114» перевернулся на проезжей части
За 2020 год бывший топ-менеджер ЕВРАЗа Алексей Кушнарев задекларировал самый высокий доход среди всех депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Его доход составил 246,7 миллиона рублей. Отмечается, что за 2019 год он декларировал заработок в 73,4 миллиона рублей. На втором месте оказался совладелец строительной компании «Семь звезд» Олег Исаков с доходом 155,4 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкает единоросс и совладелец компании «Брозэкс» Вячеслав Брозовский с доходом 108,7 миллиона рублей.