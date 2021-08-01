Как проходит вакцинация детей от коронавируса в России

Иногда бывает такое, что дети получают медотвод, то есть документ, который позволяет не ставить прививку. Для его получения должны быть противопоказания. К примеру, наличие острого заболевания, того же ОРЗ, обострение хронического заболевания (аллергия, дерматит) и предстоящее путешествие. В каждом из данных случаев вакцинация детей в детском саду или школе откладывается до момента исчезновения причины выдачи медотвода. Некоторые родители считают, что наличие дисбактериоза, эпилепсии, недоношенности и так далее являются поводами для отказа от постановки вакцины. Однако это не так и при данных состояниях вакцинация не запрещается.