Как проходит вакцинация детей от коронавируса в России

Posted 1 августа 2021, 11:16
Published 1 августа 2021, 11:16
Modified 19 августа 2024, 22:43
Updated 19 августа 2024, 22:43
Прежде чем разбираться, как проходит вакцинация от коронавируса, важно понять, для чего вообще нужны прививки.
До того, как были изобретены прививки, инфекции и вирусы приводили к высокой смертности среди жителей Земли и снижению продолжительности жизни. Однако уже 200 с лишним лет мир защищается от заболеваний при помощи вакцинации. Это эффективный способ их профилактики.
Вакцинация представляет собой введение медикамента для предупреждения заражения или ослабления его проявления. В качестве антигена, как правило, применяются живые ослабленные штаммы микробов, инактивированные микробы, части микробов (белки), синтетические компоненты. Вакцинация проводится с целью создания у ребенка иммунитета к тому или иному заболеванию.
Когда вакцина вводится в организм, то начинается выработка иммунитета на ее компоненты. Это и позволяет образовываться антителам. У каждого возбудителя они индивидуальны. В результате, если он попадает в организм, то антитела его быстро подавляют. Таким образом люди научились успешно справляться с большинством болезней.
Получается, что детям нужна вакцинация, дабы не заразиться опасным заболеванием, либо перенести его в более легкой форме.
Иногда бывает такое, что дети получают медотвод, то есть документ, который позволяет не ставить прививку. Для его получения должны быть противопоказания. К примеру, наличие острого заболевания, того же ОРЗ, обострение хронического заболевания (аллергия, дерматит) и предстоящее путешествие. В каждом из данных случаев вакцинация детей в детском саду или школе откладывается до момента исчезновения причины выдачи медотвода. Некоторые родители считают, что наличие дисбактериоза, эпилепсии, недоношенности и так далее являются поводами для отказа от постановки вакцины. Однако это не так и при данных состояниях вакцинация не запрещается.
В вопросе, нужно ли делать вакцинацию детям на данный момент, разобраться поможет врач. Педиатры к каждому ребенку применяют индивидуальный подход и перед тем, как отправить на прививку, они проводят осмотры и решают, можно ли ее поставить. Однако некоторые дети могут иметь противопоказания. Это тоже должно учитываться.
Не стоит переживать и по поводу того, если в один день решено ввести несколько препаратов. Если они между собой сочетаются, а назначение не противоречит календарю вакцинации детей в 2021 году, то вполне можно пройти процедуру.
Как показывает статистика, до 60% родителей отказываются от прививок из-за собственных доводов, советов родных или религиозных аспектов.
Что касается того, нужно ли делать вакцинацию детям от коронавируса, то в данном случае каждый родитель также решает сам. Закона об обязательной вакцинации детей не существует. Согласно правовым актам, положениям и другим документам, постановка любой прививки является делом добровольным и принуждать к нему граждан нельзя. Однако в некоторых случаях для определенных категорий граждан может быть введена обязательная вакцинация.
В конце июня 2021 года ВОЗ впервые признала, что коронавирусные вакцины могут использоваться для профилактики заболевания у детей. Согласно обновленным рекомендациям, дети и подростки переносят коронавирус в более легкой форме, нежели взрослые. Именно потому они не включены в группу с высоким риском течения заболевания и вакцинировать их требуется в менее срочном порядке.
Кроме того, в рекомендациях сказано, что детям от 12 до 15 лет, относящимся к группам высокого риска, может быть предложена вакцина, созданная компаниями Pfizer и BionTech.
На вопрос о том, делают ли вакцинацию детям уже на данный момент, можно ответить однозначно — нет. Однако испытания пока продолжаются и когда фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют, то рекомендации будут обновлены.
Вакцинация детей от коронавируса в России также пока не начата. Однако испытания проводятся для подростков 12-17 лет. Ими занимается Центр им. Гамалеи, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет РБК.
Подросткам предлагается вакцинация «Спутник V», но в меньшей дозировке, чем взрослым людям. Всего в исследованиях примут участие 350 подростков. Одобрением клинических испытаний будет заниматься Минздрав и совет по этике.
Каждый родитель тревожится за своего ребенка перед началом вакцинации. Это является нормальным явлением. В «Центре гигиенического образования населения» Роспотребнадзора объяснили, какие есть «за» и «против» прививок.
Любая вакцина в России вводится детям в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. В нем прописаны все сроки и порядок введения вакцин. У каждого региона также имеется свой календарь, в который дополнительно может вводиться вакцинация в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Всего в национальном календаре на 2021 год входит 12 инфекций вирусный гепатит В, туберкулёз, пневмококковая инфекция, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция (Хиб), корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп. Однако сроки, порядок, с какого возраста проводится и график вакцинации детей до 18 лет от коронавируса, а также как она проходит, пока в календарь не включены.
Именно включенные в календарь прививки должны проставляться ребенку, если у него нет противопоказаний.
Бывает и такое, что родители отказываются вакцинировать детей. Однако в данном случае стоит понимать, что именно эти препараты предотвращают заболевания или облегчают их течение. Кроме того, они предупреждают большое количество смертей от дифтерии, столбняка, полиомелита или кори, и даже от пневмонии и ротовирусной инфекции. Последние являются двумя основными причинами смерти детей до 5 лет.
Вакцинировать принудительно врачи не имеют права, вакцинация от коронавируса и других заболеваний невозможна без согласия родителей.
К тому же заразиться болезнью именно от вакцины невозможно, потому что, например, в составе инактивированных препаратов содержатся убитые микробы, которые не способны спровоцировать заболевание.
Безопасность препаратов также доказана. Например, в некоторых содержится тиомерсал, который является органическим антисептиком этилртутьтиосалицилатом натрия. Однако соединения ртути малотоксичны, они быстро выводятся из организма. Кроме того, из разных источников ежедневно человек получает ртуть в больших количествах, чем из вакцины.
Иногда родители утверждают, что прививки могут привести к развитию аутизма. Однако многочисленные исследования доказывают, что связи между вакцинами и этим заболеванием нет.
Отмечается, появление симптомов аутизма действительно может совпадать со сроками введения вакцин. Однако ничего общего они не имеют.
Также у родителей часто возникает вопрос по поводу того, какой иммунитет сильнее — естественный или тот, что приобретен вследствие прививки? На самом деле, в некоторых случаях естественный иммунитет может быть сильнее, но риски такого подхода намного превышают его преимущества. Соответственно, чтобы заработать такой иммунитет надо перенести заболевание. Например, корь. Однако надо понимать, что в 1 из 20 случаев у детей развивается пневмония в качестве осложнения.
Приобретенный от прививки иммунитет вырабатывается со значительно меньшим риском.
Таким образом, научные исследования не подтверждают, что вакцинация — это опасно. Аутизм не связан никак с прививками, а ученые доказали, что вакцины только укрепляют иммунитет.
Часто родители задаются вопросом — будет ли принудительная вакцинация детей от коронавируса в России в 2021 году и от других заболеваний? На самом деле, в стране вакцинация является делом добровольным. Однако родители должны понимать, что означает статус непривитого для ребенка.
Дело в том, что он оказывается незащищенным от болезней. Поэтому маме и папе нужно принять дополнительные меры по укреплению иммунитета и жестко соблюдать санитарно-гигиенические правила, потому что любое нарушение может стать причиной заражения.
Так, если в детском коллективе введен карантин из-за любого рода инфекции, то непривитому ребенку запрещается его посещать, пока не завершится инкубационный период. Бывают ситуации, когда один карантин сменяется другим, тогда малыш может на несколько месяцев остаться в изоляции.
Кроме того, в окружении непривитого ребенка в течение 60 дней нельзя находиться детям, которые получили дозу полиомелитной вакцины. Если же вакцинация проводилась в детском саду, то дети без прививки сразу отправляются на двухмесячный карантин. В противном случае они могут заразиться.
Более того, отсутствие вакцинации может стать причиной запрета выезда за границу, запрета на использование чужих игрушек, а также высокого риска заражения гепатитом В (тяжелое заболевание печени).
Во взрослом возрасте ребенку могут отказать в приеме на работу. Если это случится, то ради места придется ставить сразу все прививки.
Все чаще родители стали сами отказываться от вакцинации. Да, возможно, ребенок болеет на данный момент. Однако если он здоров, то родителям следует оценить риски и последствия отказа.
Согласно действующим в России с 1998–1999 годов Федеральным законам «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» защита себя и своих детей от инфекционных заболеваний — не только право, но и обязанность каждого человека.
Все же ответственность за отказ от вакцинации не предусмотрена, а потому она остается добровольной.
На данный момент, введение вакцины от коронавируса осуществляется подросткам от 12 до 17 лет. Никакая предварительная подготовка к вакцинации им не требуется. Но делается это в рамках испытаний. Пока точно сказать нельзя, будет ли увеличен этот период.
При этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что вакцинация детей и подростков должна проводиться исключительно с согласия родителей, пишут «Известия».
Она напомнила, что в России на данный момент официально не зарегистрирована ни одна вакцина от коронавируса для детей, а потому говорить что-то более точно преждевременно.
Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр [имени] Гамалеи,уточнила детский омбудсмен.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что подростков вакцинировать от коронавируса будут до 20 сентября и отметил, что для этого специалисты делают все возможное.
Нередко возникает вопрос и о том, защищает ли вакцина от коронавируса. На самом деле, она также как и для взрослых не дает 100%-ной гарантии, что вы не заразитесь. Однако облегчить течение она все же может. Кроме того, после вакцинации дети ковидом, как думают некоторые родители - не болеют, так как препарат не может вызывать заболевание.
Введение вакцины от коронавируса взрослым выполняется в два этапа. Они выполняются с интервалом в 21 день. Это требуется для того, чтобы эффект выработки антител был усилен. По статистике, уже через четыре недели после первой дозы начинает формироваться иммунитет.
Общий порядок в России одинаковый и состоит из таких действий как:
Каков именно порядок вакцинации будет определен для детей, пока неясно. Об этом станет известно, когда испытания будут завершены и утверждено положение о вакцинации.
Сказать о том, обязательно ли будет ставить прививку от коронавируса детям в школе или детском саду пока нельзя, потому что не завершены испытания вакцины и не определен порядок проведения процедуры, а также не утверждены правила.
Вакцинация детей от коронавируса пока что не проводится, но несмотря на это, для некоторых категорий граждан — сотрудников сфер деятельности, которым приходится работать и с группами риска — введено обязательное прохождение процедуры. Такой приказ издал Минзрав РФ.
Так, поставить прививки должны сотрудники:
Так, правила действуют в 28 регионах России:
На данный момент закон или указ об обязательной вакцинации детей от коронавируса с 1 сентября или другой даты ничего не говорит, так как по сути, она пока не введена. При этом в статье 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» сказано, что граждане, при необходимости постановки прививки имеют право получать информацию от медработников об их необходимости, последствиях отказа и возможных осложнениях, выбирать организацию для вакцинации.
А в случае отказа от вакцинации гражданам могут запретить выезд в станы, где в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации, пребывание требует наличия определенных прививок. Также может быть наложен временный отказ от приема в образовательные и оздоровительные учреждения при возникновении массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Более того, гражданину могут отказать в приеме на работу.