tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 августа 2021, 07:10

Published 1 августа 2021, 07:10

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Об обстановке в турецком городе в связи с пожарами рассказал житель Екатеринбурга

1 августа 2021, 07:10
Один из екатеринбургских туристов рассказал, как обстоит сейчас ситуация в курортном городе Турции, в котором он остановился.

Пограничный контроль в город Мармарис сейчас проходит очень долго, так как город и движение были перекрыты, рассказал отдыхающий Е1.

По словам местного гида, пожары в местности сейчас действительно есть, но в городах их нет. Туристы видели горящие очаги в горах, но не было заметно, чтобы кто-то их тушил.

Когда туристы добрались за три часа до Мармариса, оказалось, что автобус не может проехать к отелю, поэтому пришлось идти с багажом 15 минут. По словам мужчины, были скандалы, в особенности были возмущены женщины с детьми.

В отеле, куда в итоге пришли туристы, были большие очереди. Кондиционер не работал, очереди не двигались. Часа через два вновь прибывших отдыхающих заселили.

С балкона был вид на горящий склон. Я проснулся в полшестого утра, и ничего не поменялось, только огонь переместился ближе,рассказывал турист.

Через некоторое время появились вертолёты, которые принялись тушить пожары. Воду брали прямо из моря и лили её на огонь. Из-за отсутствия ветра дым от пожара до пляжа не дошёл.

Турист также рассказал, что представители туроператора не сообщили, что будут делать, если огонь спустится с гор. Не было речи и о компенсациях за неудобства.

Туроператоры нам ничего не говорят об экстренных ситуациях. Они замалчивают эту тему, чтобы не поднималась паника. Нам сказали лишь, когда мы приехали, что в горах пожары,говорит мужчина.

Узнать местные новости о пожарах российскому туристу непросто: интернет местами не работает, к тому же есть помеха в виде языкового барьера.

Напомним, лесные пожары в Турции начались 28 июля 2021 года в районе Манавгата в турецкой провинции Анталья. 29 июля началась эвакуация отдыхающих из отелей.

Материалы по теме
Рейс в Турцию из Екатеринбурга задержан на несколько часовНа отдыхе в Турции свердловский фотограф спас двух тонувших подростков
#Происшествия#Пожар#Отдых#Город#Лес#Туристы#Турция#Курорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика