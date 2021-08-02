Число обращений от бизнеса Татьяне Минеевой выросло на 10% в 2021 году

Месяцем ранее в Москве стартовал проект «Летняя школа молодого предпринимателя», который создавался для бизнес-образования молодежи в возрасте от 14 до 20 лет. Он включает в себя множество мероприятий как в формате очных встреч, так и в виде онлайн-дискуссий, лекций и консультаций. К сотрудничеству приглашаются эксперты и предприниматели различных специализаций. Желающие могут принять участие во всех мероприятиях абсолютно бесплатно.