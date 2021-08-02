десантники Нижнего Тагила отметили день ВДВ

Во время антитеррористических операций и миротворческих миссий в горах Афганистана, Северного Кавказа, в пустынях Сирии – всегда и всюду вы были на высоте, проявляя отвагу и взаимовыручку. Десантники являются продолжателями славных боевых традиций ветеранов Великой Отечественной войны,сказал Валерий Сухов.