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ГАЗЭКС заплатит 340 тысяч за сруб деревьев для строительства газопровода в Тагиле

2 августа 2021, 14:43
Фото: 1MI
За вырубленные деревья и кустарники ГАЗЭКС заплатит в бюджет Нижнего Тагила 340 тысяч рублей в качестве восстановительной стоимости.

Деревья будут вырублены для строительства нового газопровода в микрорайоне Смычка. Планируется, что это будет первый этап. Соответствующее постановление подписал мэр Владислав Пинаев.

В общей сложности ГАЗЭКС планирует вырубить 6 тополей, 2 яблони, 8 деревьев черемухи, 2 липы, 2 березы, 1 ель, 2 клена, 2 вяза, а также 10 квадратных метров малины, 20 квадратных метров вишни, два куста калины, две черемухи, одну вишню, две сирени, а также один боярышник и одну иву.

Вырубка будет осуществляться возле домов на улицах Хохрякова, Грузчиков, Шаумяна, Керамиков и Землячки.

ГАЗЭКС также должно утилизировать остатки деревьев после вырубки и восстановить нарушенное благоустройство.

#Газопровод#ГАЗЭКС#Строительство#Нижний Тагил#Экология#Экономика
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