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Клиенты МегаФона смогут слушать 75 млн песен бесплатно на Apple Music

2 августа 2021, 11:45
Фото: пресс-служба МегаФон
Бесплатную годовую подписку на Apple Music свердловчанам предлагает МегаФон. Она будет доступна всем новым абонентам тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа.

Для свердловчан с сегодняшнего дня до конца августа действует предложение от МегаФона по бесплатному пользованию приложения Apple Music в течение 12 месяцев, сообщает пресс-служба сотового оператора.

Специалисты компании в рамках проведенных исследований по актуальным потребностям абонентов выяснили, что порядка 20 миллионов пользователей интересуются музыкальными стриминговыми приложениями, при этом большая часть аудитории этих сервисов — 57% — приходится на мужчин, а 43% — на женщин.

Без рекламы в Apple Music доступно более 75 миллионов песен в объемном звуĸе Dolby Atmos1 на любых устройствах, в том числе Android.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный доступ к сервису на любом тарифе на 6 месяцев, рассказали в МегаФоне.

Оформить подписку можно в личном кабинете приложения МегаФона в мобильной версии в разделе «Для меня».

#Свердловская область#Музыка#Бесплатно#Подписка#Мегафон#Общество
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