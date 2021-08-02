Клиенты МегаФона смогут слушать 75 млн песен бесплатно на Apple Music

Специалисты компании в рамках проведенных исследований по актуальным потребностям абонентов выяснили, что порядка 20 миллионов пользователей интересуются музыкальными стриминговыми приложениями, при этом большая часть аудитории этих сервисов — 57% — приходится на мужчин, а 43% — на женщин.