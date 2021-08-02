Легендарный триатлонист Немчик поблагодарил Путина после первой в РФ «железной» гонки

Как сообщает sovsport.ru, Немчик отметил, что соревнования были организованы с высоким профессионализмом и впечатляющим размахом. Знаменитый триатлонист выразил свою благодарность президенту, подчеркнув, что тот является давним поклонником спорта. «Так что, мистер президент, если Вы меня видите, спасибо Вам большое! Надеюсь, увидимся в следующем году!» — это слова живой легенды триатлона, адресованные Владимиру Путину.