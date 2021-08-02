TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Легендарный триатлонист Немчик поблагодарил Путина после первой в РФ «железной» гонки

2 августа 2021, 10:29
Фото: фрагмент видео
Многократный победитель гонок триатлона Ironman Марек Немчик обратился к российскому президенту Владимиру Путину со словами благодарности за приглашение на первую в стране «железную» гонку в статусе почетного гостя.

Как сообщает sovsport.ru, Немчик отметил, что соревнования были организованы с высоким профессионализмом и впечатляющим размахом. Знаменитый триатлонист выразил свою благодарность президенту, подчеркнув, что тот является давним поклонником спорта. «Так что, мистер президент, если Вы меня видите, спасибо Вам большое! Надеюсь, увидимся в следующем году!» — это слова живой легенды триатлона, адресованные Владимиру Путину.

Примечательно, что Марек Немчик за свою спортивную карьеру принял участие в 95 гонках Ironman.

Глава государства ранее обратился с напутственной речью к организаторам Ironman и спортсменам-триатлонистам. Российский лидер озвучил надежду, что проведение данного турнира поможет популяризировать триатлон в стране.

#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25