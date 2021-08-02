Минеева отметила необходимость льготного кредитования для поддержки бизнеса

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса с целью поддержать бизнес была разработана программа из 14 городских субсидий и грантов. Прошлый год показал, что наиболее популярными стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также для покрытия расходов на экспорт.