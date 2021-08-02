О залегшем на дно «орском маньяке» предупреждают россиян в Следственном комитете

«Орского маньяка» объявили в розыск в 2012 году, а в декабре 2019 года — в международный розыск. Андреев является одним из самых опасных преступников современной России, а в списке Интерпола он возглавляет список насильников. Мужчина обвиняется в убийстве 8 женщин.