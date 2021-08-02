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Posted 2 августа 2021, 05:43

Published 2 августа 2021, 05:43

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

О залегшем на дно «орском маньяке» предупреждают россиян в Следственном комитете

2 августа 2021, 05:43
Входящий в список самых опасных преступников страны «орский маньяк» залег на дно. В СКР рассказали, что о новых преступлениях Валерия Андреева не известно.

Генетический код Валерия Андреева, известного под прозвищем «орский маньяк», внесен в федеральную базу данных геномной информации. О фактах причастности его к новым преступлениям неизвестно, сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на руководителя ГУ криминалистики Следственного комитета России Зигмунда Ложиса.

«Орского маньяка» объявили в розыск в 2012 году, а в декабре 2019 года — в международный розыск. Андреев является одним из самых опасных преступников современной России, а в списке Интерпола он возглавляет список насильников. Мужчина обвиняется в убийстве 8 женщин.

Напомним, за информацию о местонахождении маньяка Валерия Андреева полиция обещает вознаграждение в размере 1 миллион рублей. Опасного преступника правоохранительные органы ищут уже почти 10 лет.

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#Общество#Россия#Преступник#Маньяк#СКР
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