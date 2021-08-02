Похищенная мужем-бизнесменом екатеринбурженка вернулась из больницы домой

По его словам, женщине нужно периодически посещать обследования, но находиться в больнице ей больше не обязательно. Ее поставили на наблюдение к гинекологу, невропатологу.
Вскоре мы подадим исковое заявление о разводе и разделе имущества, потому что, сами понимаете, жить вместе с ним она не сможет,сообщил Е1 представитель пострадавшей.
На данный момент супруг женщины еще не подал апелляцию на свой арест, хотя его адвокат сообщала о данных планах. Если слова Александры о том, что из-за мужа она потеряла ребенка, подтвердят следователи, статья в отношении бизнесмена может быть пересмотрена.
Напомним, 26 июля суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения бизнесмену. Мужчина два месяца проведет под арестом. Ранее он уже находился в колонии два года, поскольку имел судимость по статье 228 УК РФ, связанной с наркотическими веществами. Сторона защиты настояла на том, чтобы процесс в суде был закрытым.