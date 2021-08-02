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Похищенная мужем-бизнесменом екатеринбурженка вернулась из больницы домой

2 августа 2021, 08:51
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга Александра, которую похитил и сутки избивал муж-бизнесмен, вернулась лечиться домой. Об этом заявил представитель пострадавшей.

По его словам, женщине нужно периодически посещать обследования, но находиться в больнице ей больше не обязательно. Ее поставили на наблюдение к гинекологу, невропатологу.

Вскоре мы подадим исковое заявление о разводе и разделе имущества, потому что, сами понимаете, жить вместе с ним она не сможет,сообщил Е1 представитель пострадавшей.

На данный момент супруг женщины еще не подал апелляцию на свой арест, хотя его адвокат сообщала о данных планах. Если слова Александры о том, что из-за мужа она потеряла ребенка, подтвердят следователи, статья в отношении бизнесмена может быть пересмотрена.

Напомним, 26 июля суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения бизнесмену. Мужчина два месяца проведет под арестом. Ранее он уже находился в колонии два года, поскольку имел судимость по статье 228 УК РФ, связанной с наркотическими веществами. Сторона защиты настояла на том, чтобы процесс в суде был закрытым.

Суд в Екатеринбурге отправил под арест похитившего свою жену бизнесмена
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