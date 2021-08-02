Похищенная мужем-бизнесменом екатеринбурженка вернулась из больницы домой

На данный момент супруг женщины еще не подал апелляцию на свой арест, хотя его адвокат сообщала о данных планах. Если слова Александры о том, что из-за мужа она потеряла ребенка, подтвердят следователи, статья в отношении бизнесмена может быть пересмотрена.