Помогавшего «решать проблемы» сутенерам экс-полицейского будут судить в Екатеринбурге

Например, в 2017 году члены банды попались на разбое. Тогда Хамрин вмешался и квалификация дела была изменена на «Грабеж», а в итоге им удалось избежать ответственности. За это мужчине заплатили 300 тысяч рублей. В марте 2020 года, когда начались задержания лидеров банды, то Павел поспешно перевелся на другое место. При этом в мае потерпевшие написали на него заявление.