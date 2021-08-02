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Помогавшего «решать проблемы» сутенерам экс-полицейского будут судить в Екатеринбурге

2 августа 2021, 11:02
Фото: 1MI
Бывший опероуполномоченный по особо важным делам УУР ГУ МВД России по Свердловской области Павел Хамрин, который «помогал» сутенерам, предстанет перед судом за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

Мужчина работал в отделении по борьбе с мошенничеством отдела по раскрытию преступлений против собственности и кроме того, помогал членам группировки братьев Колосовых, выступая в качестве «крыши», пишет Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Например, в 2017 году члены банды попались на разбое. Тогда Хамрин вмешался и квалификация дела была изменена на «Грабеж», а в итоге им удалось избежать ответственности. За это мужчине заплатили 300 тысяч рублей. В марте 2020 года, когда начались задержания лидеров банды, то Павел поспешно перевелся на другое место. При этом в мае потерпевшие написали на него заявление.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что средства были получены в районе СНТ «Березка» в Екатеринбурге 19 июля 2017 года. При этом, по мнению следствия, влиять на исход дела полицейский не собирался.

В сентябре 2020 года Павла Хамрина уволили из органов по отрицательным мотивам.

#Суд#Екатеринбург#Сутенер#Полицейский#Новости УрФО#Общество
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