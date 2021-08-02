Позировавшую полуобнаженной екатеринбурженку на крыльце отдела полиции арестовал суд

Девушки были на прошлой неделе задержаны около входа в отдел полиции, когда у них была фотосессия. На модели была надета куртка, которая напоминает полицейскую. На ней была надпись «Провокация» на спине. Также с девушки были спущены штаны. Ранее девушка подобное фото делала у входа в здание Законодательного Свердловской области.