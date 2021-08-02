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Позировавшую полуобнаженной екатеринбурженку на крыльце отдела полиции арестовал суд

2 августа 2021, 14:13
Фото: 1MI
Трое суток ареста получила жительница Екатеринбурга за то, что сфотографировалась на крыльце отдела полиции № 5 в полуобнаженном виде. Об этом сообщил редакции TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фотограф, которая вела съемку, получила двое суток. Однако суд засчитал за них время, проведенное девушкой в ожидании заседания.

В отношении обеих девушек составлены протоколы за мелкое хулиганство.

Девушки были на прошлой неделе задержаны около входа в отдел полиции, когда у них была фотосессия. На модели была надета куртка, которая напоминает полицейскую. На ней была надпись «Провокация» на спине. Также с девушки были спущены штаны. Ранее девушка подобное фото делала у входа в здание Законодательного Свердловской области.

#Суд#Екатеринбург#Полиция#Хулиганство#Новости УрФО#Происшествия
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