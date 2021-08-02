Власти Свердловской области объяснили отсутствие сахара в магазинах

Было установлено, что случай носит локальный характер. В свердловских магазинах сахар есть, перебоев с поставками этого продукта нет.
Отсутствие в некоторых магазинах сахара было связано с повышенным спросом в период сбора ягод. Также, после сообщения о дефиците данного продукта, люди начали массово его скупать впрок и «на всякий случай».
В правительстве Свердловской области сообщили, что сахар в распределительных центрах имеется в достаточном количестве, чтобы обеспечить всех жителей региона.
Напомним, что о дефиците сахара в магазинах сообщают жители разных городов Свердловской области. На дефицит сахара, который внезапно исчез с полок магазинов во многих городах региона, свердловчане жалуются в социальных сетях.