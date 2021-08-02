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Posted 2 августа 2021, 03:59

Published 2 августа 2021, 03:59

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Завоевавшая серебро Олимпиады российская лучница вернулась в Екатеринбург

2 августа 2021, 03:59
Российскую лучницу Ксению Перову, завоевавшую серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио встретили родные и поклонники в аэропорту Екатеринбурга. С достойной наградой свердловчанку поздравил министр физкультуры и спорта области Леонид Рапопорт.

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге 2 августа торжественно встречали лучницу из России — серебряного призера Олимпийских Игр в Токио 32-летнюю Ксению Перову.

В Екатеринбург она прибыла вместе со своим тренером Станиславом Поповым.

Поприветствовать спортсменку и поздравить пришли не только ее родные и друзья, но и министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, собщает «Четвертый канал».

По словам самой Ксении, сейчас она очень хочет встретиться с родителями, ведь не была дома три месяца.

Напомним, спортсменка из города Лесного Свердловской области Ксения Перова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио в составе женской сборной России по стрельбе из лука. В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6.

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