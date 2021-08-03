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67 человек утонули на водоемах Свердловской области с начала купального сезона

3 августа 2021, 07:45
Фото: 1MI
67 человек, среди которых 14 детей, утонули в акваториях Свердловской области с начала купального сезона.

Все случаи произошли в местах, которые не были оборудованы для купания, а дети находились без присмотра родителей, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сейчас ведется мониторинг обстановки, так как в Свердловскую область возвращается жаркая погода. Профилактические работы проводятся во всех муниципалитетах региона совместно с сотрудниками полиции и представителями администраций. Ежедневно задействовано более 100 оперативных групп.

Специалисты патрулируют зоны отдыха рядом с водоемами и напоминают отдыхающим о правилах безопасного поведения на воде. Кроме того, рейды проводят и специалисты госинспекции по маломерным судам.

В ходе мероприятий составлено более 1 тысячи административных материалов за нарушение общественного порядка рядом с водоемами. Чаще всего штрафы уральцы получают за купание в запрещенных местах либо в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствие присмотра за детьми, которые находятся в воде.

Напомним, 9 июля пьяная 46-летняя женщина утонула на Выйском пруду Нижнего Тагила. Ее тело из воды вытащил собутыльник, который также находился в состоянии алкогольного опьянения.

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#Купание#Водоемы#Свердловская область#Утонул#Происшествия
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