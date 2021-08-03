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Дело в отношении экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» возвращено в прокуратуру судом

3 августа 2021, 11:42
Фото: pixabay.com
Апелляцию на возвращение обвинителю уголовного дела бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина рассмотрел Свердловский областной суд.

Заседание областного суда состоялось сегодня, 3 августа, сообщает ТАСС.

Экс-гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин не признал вину по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 Уголовного кодекса РФ о злоупотреблении полномочиями.

Областной суд принял решение отклонить апелляцию на возврат обвинителю уголовного дела экс-гендиректора корпорации, тем самым оставив в силе решение Верхнесалдинского городского суда.

Напомним, в сентябре 2020 года корпорация «ВСМПО-Ависма» подала иск в отношении Михаила Воеводина о компенсации ущерба в размере более 4 миллиардов рублей из-за контрактов, заключенных в 2017–2019 годах, касающихся продажи ферротитана и титановой стружки по заниженной стоимости. В отношении экс-гендиректора было возбуждено уголовное дело.

Бывший глава «ВСМПО-Ависма» стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями
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#ВСМПО-АВИСМА#Суд#Уголовное дело#Прокуратура#Свердловская область#Михаил Воеводин#Верхняя и Нижняя Салда#Политика
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