Дело в отношении экс-гендиректора «ВСМПО-Ависма» возвращено в прокуратуру судом

Напомним, в сентябре 2020 года корпорация «ВСМПО-Ависма» подала иск в отношении Михаила Воеводина о компенсации ущерба в размере более 4 миллиардов рублей из-за контрактов, заключенных в 2017–2019 годах, касающихся продажи ферротитана и титановой стружки по заниженной стоимости. В отношении экс-гендиректора было возбуждено уголовное дело.