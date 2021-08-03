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Новые правила ЕС по углеродному регулированию могут лишить ЕВРАЗ заказов в Европе

3 августа 2021, 09:24
Фото: TagilCity.ru
Первые официальные предложения по введению в ЕС трансграничного углеродного регулирования были опубликованы 14 июля. «Углеродный налог» коснется в том числе и крупных экспортеров металлов, удобрений, электроэнергии и цемента из России. В этот список входит и «ЕВРАЗ Холдинг».

Еврокомиссия предлагает взимать трансграничные сборы за углекислый газ, который выделяется при производстве таких товаров, как металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергия, поставляемых в страны ЕС. Такие меры, по мнению Еврокомиссии, защитят европейскую промышленность от конкурентов из-за рубежа, чья продукция не облагается сборами за выбросы углерода. Меры регулирования планируют ввести с 2023 года, с этого времени компании-импортеры уже должны начать отчитываться о выбросах. С 2026 года будет браться платеж, сообщает «Коммерсант».

В Минэкономики РФ заявили, что предложенное трансграничное углеродное регулирование (ТУР) затронет поставки из России стали, алюминия, труб, электроэнергии, цемента и удобрений общим объемом 7,6 млрд долларов. Одним из крупнейших поставщиков металла в Европу (14% от всего производства) является «ЕВРАЗ Холдинг». Основным выбросом его предприятий (до 90%), например, Нижнетагильского металлургического завода, как раз является углекислый газ.

В проекте «углеродного налога» есть некая оговорка — если компания-импортер сможет доказать, что она уже уплатила за выброшенный углекислый газ в своей стране (в случае, если там существуют меры углеродного регулирования), то соответствующие затраты могут быть полностью учтены. Однако в России на национальном уровне пока запускается лишь «мягкая» форма углеродного регулирования. Она предполагает лишь обязательную углеродную отчетность для крупных производителей, а также возможность реализации добровольных проектов по снижению выбросов и поглощению парниковых газов.

Вряд ли Еврокомиссия примет во внимание подобные меры. И российским поставщикам, в том числе и ЕВРАЗу, придется платить налог. Причем, судя по выбрасываемым предприятием объемам углекислого газа, сумма будет не маленькой. Возможно, что ЕВРАЗу придется сократить объемы экспорта,поделился мнением с TagilCity.ru член комиссии ОПРФ по экологии и охране окружающей среды Михаил Белеев.

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#Евросоюз#Налог#Углекислый газ#Экология#Эксклюзив#Здоровье#ЕВРАЗ НТМК
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