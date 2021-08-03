Новые правила ЕС по углеродному регулированию могут лишить ЕВРАЗ заказов в Европе

В проекте «углеродного налога» есть некая оговорка — если компания-импортер сможет доказать, что она уже уплатила за выброшенный углекислый газ в своей стране (в случае, если там существуют меры углеродного регулирования), то соответствующие затраты могут быть полностью учтены. Однако в России на национальном уровне пока запускается лишь «мягкая» форма углеродного регулирования. Она предполагает лишь обязательную углеродную отчетность для крупных производителей, а также возможность реализации добровольных проектов по снижению выбросов и поглощению парниковых газов.