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От новой финансовой пирамиды пострадало несколько жителей Екатеринбурга

3 августа 2021, 05:42
Фото: 1МI
От екатеринбуржцев стали поступать жалобы на новый кооператив «Агрорусь», напоминающий финансовую пирамиду.

Кооператив был основан в январе 2020 года. Жители Екатеринбурга вложили в «Агрорусь» деньги и не могут теперь их вернуть, пишет Е1.

В центре защиты прав потребителей рассказали, что офисы кооператива кроме Екатеринбурга были открыты более, чем в 10 городах России. «Агрорусь» давала вкладчикам обещания о высоких процентах по займам, рассказывала о том, что их организация работает уже много лет, а также о надёжной системе страхования финансов. При наличии защиты займов страховкой люди доверяли им свои финансовые средства.

Через шесть месяцев после регистрации кооператив получил указание от Банка России о запрете на привлечение денежных средств и выдачу займов. Возвращать деньги вкладчикам по заключённым договорам не запрещалось, но «Агрорусь» сразу прекратила эти действия.

Екатеринбургские офисы стали закрываться в июне 2020 года, на телефонные звонки перестали отвечать, а сайт кооператива прекратил свою работу.

В центре защиты прав потребителей отметили, что кооператив «Агрорусь» в госреестре юридических лиц не один. В интернете есть информация, что первые компании с таким наименованием открылись ещё в 2014 году. При этом у них регулярно менялись юридические лица.

Обманутым вкладчикам советуют обращаться в полицию с заявлением.

Напомним, один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин был задержан сотрудниками полиции. С июня 2018 по декабрь 2020 года сотрудники Finiko предлагали гражданам заработать на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Однако на самом деле инвестиционную деятельность организация не вела.

Задержан основатель финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин в Казани
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