От новой финансовой пирамиды пострадало несколько жителей Екатеринбурга

В центре защиты прав потребителей рассказали, что офисы кооператива кроме Екатеринбурга были открыты более, чем в 10 городах России. «Агрорусь» давала вкладчикам обещания о высоких процентах по займам, рассказывала о том, что их организация работает уже много лет, а также о надёжной системе страхования финансов. При наличии защиты займов страховкой люди доверяли им свои финансовые средства.