Суд в Екатеринбурге досрочно выпустил из тюрьмы фотографа-убийцу Лошагина

Ранее Лошагин отмечал, что стал лучше, пересмотрел жизненные взгляды, и намерен приносить пользу обществу. “Я считаю, что полностью погасил моральный ущерб, и этого достаточно. Если бы я изначально согласился с давлением оперативных сотрудников, признал бы свою вину, то давно вышел. Фактически, если бы я был виновен в преступлении, я бы уже за него ответил”, - сказал осужденный.