19-летний тагильчанин стал новым участником телепроекта «Дом-2»

Как сообщил молодой человек в своём Instagram, долго он там задерживаться не будет.
Многие думают, что «Дом-2» - это место, где всё идёт по сценарию и все здесь актёры. На самом деле всё иначе: здесь всё по-настоящему. На «Доме-2» день в периметре равняется неделе за периметром, написал Максим у себя в Instagram.
Сегодня, 4 августа, мужчина по собственному желанию покинул телепроект.
Напомним, что Максим не единственный тагильчанин, который принял участние в проекте «Дом-2». В 2016 году на шоу отправилась 27-летняя Алёна Юдина, которая провела на телестройке месяц.