5 лет тюрьмы грозит жительнице Екатеринбурга за избиение судебного пристава

Напомним, в конце 2020 года в Екатеринбурге пристав ударил по лицу адвоката, а ее мужа, который пытался заступиться, заковал в наручники. Дежуривший на вахте в здании Управления судебного департамента пристав отказался впускать супруга женщины-адвоката, у которого не было паспорта, а только водительские права.