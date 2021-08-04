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50 млн получат свердловские общественники на реализацию своих проектов

4 августа 2021, 06:14
Фото: pixabay.com
Прием заявок от представителей НКО на право получения субсидии из регионального бюджета, а также гранта Президента России, начался в Свердловской области. Общая сумма поддержки — 50 миллионов рублей.

До 1 сентября 2021 года некоммерческие организации Свердловской области смогут заявиться на право получения субсидии из областного бюджета и гранта Президента РФ, сообщает департамент информационной политики региона.

В центре проектов, которые реализуют свердловские НКО, всегда стоит человек. Дополнительно появившиеся в нашем регионе деньги позволят решить больше социальных вопросов, оказать дополнительную поддержку жителям, отметила заместитель министра социальной политики Свердловской области Ирина Чернышева.

Желающие поучаствовать в отборе должны представить проекты, касающиеся социального обслуживания, пропаганде ЗОЖ, охране здоровья, выявлению молодых талантов, поддержке семьи, материнства, отцовства и детства и других направлений.

Победители конкурса станут известны в ноябре 2021 года.

Напомним, детские сады Свердловской области получат гранты из областного бюджета на развитие материально-технической базы. Каждое дошкольное учреждение, одержавшее победу в конкурсе, в августе 2021 года получит грант в размере 360 тысяч рублей.

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