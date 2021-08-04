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Губернатор Свердловской договорился с торговыми сетями о снижении цен

4 августа 2021, 13:57
Фото: 1МI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел переговоры с руководствами торговых сетей по поводу роста цен в магазинах.

Во время рабочей встречи были заключены соглашения о том, что магазины «Магнит», «Пятерочка» и «Мегамарт» будут размещать на своих прилавках продукцию местных предприятий.

Также в торговые сети свои товары начнут поставлять и крестьянские хозяйства. Ожидается, что на полках супермаркетов появятся местные яйца, грибы, мёд, молоко, сыр, овощи и фрукты.

В настоящее время решается вопрос о создании в магазинах «фермерских островков», где будет выставляться местные продукты. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, что к концу года в Свердловской области резко подорожает вся молочная продукция. Эксперты объяснили причины резкого скачка.

Эксперты заявили о резком увеличении цен на молочную продукцию в Свердловской области
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#Магазин#Цены#Свердловская область#Магазины#Общество
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