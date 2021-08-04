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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 августа посетит Нижний Тагил

4 августа 2021, 06:51
Фото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
Нижний Тагил с рабочим визитом посетит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В ходе программы рабочей поездки глава региона может посетить различные городские объекты, в том числе масштабные реконструкции в парке за дворцом культуры «Юбилейный» и «Тагильской лагуны».

Не исключено, что в программе визита губернатора окажется и проверка хода работ на мосту через Тагильский пруд.

За ДК «Юбилейный» начаты работы по подготовке к археологическим раскопкам в найденном предполагаемом склепе Демидовых. Реконструкцию сквера за дворцом культуры «Юбилейный» планируется закончить к началу сентября 2021 года.

На реализацию «Тагильской лагуны» предусмотрен бюджет порядка 556 миллионов рублей. Вторая очередь набережной будет официально открыта к 300-летию Нижнего Тагила.

Регулярно перед посещением какого-либо муниципалитета с рабочим визитом губернатор анонсирует сбор вопросов от жителей на своей странице в Instagram. Не исключено, что тоже самое будет и в связи с приездом в Нижний Тагил.

Напомним, 26 мая 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков также посещали Нижний Тагил, в том числе среди объектов маршрута чиновников был путепровод на улице Циолковского.

Куйвашев и Старков проконтролировали ход ремонта моста на Циолковского в Тагиле
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