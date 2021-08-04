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Posted 4 августа 2021, 10:41

Published 4 августа 2021, 10:41

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Неизвестный в маске расстрелял из ружья Mercedes тагильчанки

4 августа 2021, 10:41
Автомобиль марки Mercedes жительницы Нижнего Тагила пострадал от рук неизвестного, который разбил его с помощью приклада ружья. Инцидент произошел в ночь на 2 августа возле дома № 22 на Октябрьском проспекте.

По словам девушки, злоумышленник, помимо нанесения ударов, несколько раз выстрелил в автомобиль из ружья.

Разбиты полностью все стекла и фары, помята крыша, оторваны все ручки. На машине остались дыры от пуль,рассказала тагильчанка TagilCity.ru.

Ущерб девушка оценивает в более, чем 500 тысяч рублей:

Одни фары в районе 250 тысяч стоят.

Пострадавшая написала заявление в полицию. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» данную информацию подтвердили.

2 августа в ночное время поступило сообщение от граждан, что неизвестный мужчина разбивает машину. На место выезжали сотрудники отдела полиции №20, которые установили владелицу иномарки 1985 г. р. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины, который находился в маске. Устанавливается сумма причиненного ущерба,сообщили TagilCity.ru в полиции.

Кроме того, тагильчанка ищет возможного свидетеля преступления. По ее словам, на кадрах видео с камер магазина видно, что мужчина, сидевший в рядом стоящем автомобиле, пытался подойти к злоумышленнику. Но, возможно, его отпугнуло наличие ружья.

Если вы стали свидетелем данного преступления — пишите в редакцию на почту pressa@tagilcity.ru или в мессенджеры и аккаунты в соцсетях.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Автомобиль#Ущерб#Ружье
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