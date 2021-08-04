Неизвестный в маске расстрелял из ружья Mercedes тагильчанки

2 августа в ночное время поступило сообщение от граждан, что неизвестный мужчина разбивает машину. На место выезжали сотрудники отдела полиции №20, которые установили владелицу иномарки 1985 г. р. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность мужчины, который находился в маске. Устанавливается сумма причиненного ущерба,сообщили TagilCity.ru в полиции.