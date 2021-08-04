Операторы придумали автоматическую систему определения предконфликтных звонков

Там уточнили, что алгоритмы машинного обучения оценивают эмоциональные аспекты разговора. Они проводят спектральный анализ звукового файла, оценивают колебания звуковых волн и находят эмоциональные реплики. При этом система реагирует именно на изменения голоса на фоне стресса, а не на его громкость. Отмечается, что система была обучена на 30 тысячах разных разговоров общей длительностью 750 часов и еще будет дообучаться.