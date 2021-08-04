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Полтора года ожидающая операции на легких екатеринбурженка заразилась COVID-19

4 августа 2021, 16:22
Фото: Личная страница Вероники Соковниной во «Вконтакте»
Екатеринбурженка Вероника Соковнина, которая полтора года ждет операцию по пересадке легких, заразилась коронавирусом.

Жительнице Екатеринбурга Веронике Соковнининой пришло письмо от Департамента здравоохранения, сообщает «КП — Екатеринбург». В письме указано, что в России начнут закупать раствор Perfadex Plus, который используется при перевозке органов для трансплантации. Радость известия омрачилась для екатеринбурженки тем, что она заразилась коронавирусом.

В общем, ребята, у меня COVID-19. Упорхнула я на «красную» зону, чувствую себя очень плохо,написала Вероника в своем Instagram.

На данный момент девушка является пациенткой столичной клиники Склифосовского, так как трансплантацию легких проводят только в Санкт-Петербурге и Москве. В ожидании операции на легких, екатеринбурженка вынуждена жить у родственников в Москве. Несколько дней назад из-за коронавирусной инфекции состояние Вероники ухудшилось и ее перевели в «красную» зону. Молодая женщина вынуждена дышать кислородом 24 часа в сутки через портативный кислородный концентратор, так как без этого аппарата она просто не сможет существовать.

Тайно мечтаю, что это все не глупый финал моей истории,отметила Вероника в социальных сетях.

Напомним, из-за того, что в России около года не проходит регистрацию препарат Perfadex Plus, который используется при перевозке органов для трансплантации, были приостановлены операции по пересадке легких в стране, поэтому Вероника Соковнина порядка 1,5 лет ждет операции.

Екатеринбурженка 1,5 года ждет трансплантации легких из-за отсутствия препарата
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#Екатеринбург#Легкие#Операция#Вероника Соковнина#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
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