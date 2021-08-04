Полтора года ожидающая операции на легких екатеринбурженка заразилась COVID-19

На данный момент девушка является пациенткой столичной клиники Склифосовского, так как трансплантацию легких проводят только в Санкт-Петербурге и Москве. В ожидании операции на легких, екатеринбурженка вынуждена жить у родственников в Москве. Несколько дней назад из-за коронавирусной инфекции состояние Вероники ухудшилось и ее перевели в «красную» зону. Молодая женщина вынуждена дышать кислородом 24 часа в сутки через портативный кислородный концентратор, так как без этого аппарата она просто не сможет существовать.