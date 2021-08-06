Еще две школы Нижнего Тагила будут капитально отремонтированы

Была долгое время такая хорошая традиция: шефство над школами. Подписали соглашение о капитальном ремонте нижнетагильского лицея и школы №95. Ученики и учителя получат обновленные благоустроенные территории, кто-то спортивную площадку, кто-то спортзал. Приведем в соответствие со всеми требованиями здания и инженерные коммуникации,отметил Евгений Куйвашев.