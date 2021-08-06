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Еще две школы Нижнего Тагила будут капитально отремонтированы

6 августа 2021, 11:27
Фото: 1МI
Уралвагонзавод направит денежные средства на ремонт и переоборудование двух школ Нижнего Тагила. Соответствующее трехстороннее соглашение подписали сегодня, 6 августа, губернатор Евгений Куйвашев, генеральный директор концерна Александр Потапов и глава города Владислав Пинаев.

В первую очередь деньги направят на ремонт в МБОУ Лицей и МБОУ СОШ №95. Соглашение начнёт действовать уже с 2022 года.

Была долгое время такая хорошая традиция: шефство над школами. Подписали соглашение о капитальном ремонте нижнетагильского лицея и школы №95. Ученики и учителя получат обновленные благоустроенные территории, кто-то спортивную площадку, кто-то спортзал. Приведем в соответствие со всеми требованиями здания и инженерные коммуникации,отметил Евгений Куйвашев.

В настоящее время документ предполагает ремонт только двух школ. Перечень мероприятий и объем финансирования стороны определят позже, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Инициатива по данному соглашению исходила от «Уралвагонзавод». По словам генерального директора Концерна Александра Потапова, у корпорации есть будущее только тогда, когда на смену сегодняшним работникам, будут приходить новые молодые специалисты.

Напомним, соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2021–2023 годы сегодня, 6 августа 2021 года, подписали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор АО «НПК Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Соглашение о сотрудничестве с УВЗ подписали Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев
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#Уралвагонзавод#Евгений Куйвашев#Образование#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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