Евгений Куйвашев: «Правительство выделит деньги на мост через реку Кушва в Тагиле»

Его немного подремонтировали, там шлакоблоки лежат, когда обильные ливни идут или таяние снега, вода идет сплошняком на этот мост. Как женщине с коляской, инвалиду колясочнику на него забраться? Ей просто не подняться,заявила в разговоре с TagilCity.ru тагильчанка.