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Голосование за благоустройство набережной, «пристани» или «дворика» стартует в Тагиле

6 августа 2021, 04:15
Фото: 2ГИС
Голосование по выбору общественной территории для благоустройства в поселке Висимо-Уткинск, Чащино или в деревне Усть-Утка стартует в Нижнем Тагиле.

На выбор горожан представлено три территории:

  • Набережная и общественная территория в Висимо-Уткинске;
  • Входная группа "Демидовская пристань" в Усть-Утке;
  • "Чащинский дворик" в поселке Чащино.

Благоустройство будет проведено в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017–2024 годы» в 2022 году.

"Чащинский дворик" в Чащино"Чащинский дворик" в Чащино
"Демидовская пристань" Усть-Утка"Демидовская пристань" Усть-Утка
"Демидовская пристань" Усть-Утка"Демидовская пристань" Усть-Утка
"Демидовская пристань" Усть-Утка"Демидовская пристань" Усть-Утка
Набережная в Висимо-УткинскеНабережная в Висимо-Уткинске
Набережная в Висимо-УткинскеНабережная в Висимо-Уткинске
"Чащинский дворик" в Чащино"Чащинский дворик" в Чащино
"Чащинский дворик" в Чащино"Чащинский дворик" в Чащино
Набережная в Висимо-УткинскеНабережная в Висимо-Уткинске
"Чащинский дворик" в Чащино
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Голосование будет проводиться в электронной форме на сайте администрации с 9.00 16 августа до 9.00 часов 30 августа.

Напомним, все проекты благоустройства прошли общественные обсуждения. На сайте города тагильчанам предлагалось высказать мнение по всем трем проектам. Более 4 тысяч человек приняли участие. Большинство из них поддержали территории в поселке Висимо-Уткинск и деревне Усть-Утка. Кроме того, были внесены и свои предложения.

Тагильчане выбрали для благоустройства территории в Висимо-Уткинске и Усть-Утке
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