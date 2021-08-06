Названа предварительная причина пожара со взрывом в пятиэтажке Екатеринбурга

На место происшествия выезжал прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга Константин Паначев. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Также будет установлено, когда проводилось обслуживание газового оборудование.