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Названа предварительная причина пожара со взрывом в пятиэтажке Екатеринбурга

6 августа 2021, 06:47
Фото: 1MI
После пожара, который произошел в Екатеринбурге на улице Стахановская, прокуратура организовала проверку. Возгорание, предположительно, произошло в результате воспламенения газовоздушной смеси.

В результате этого произошла деформация межквартирной перегородки. 60-летний житель квартиры госпитализирован в ожогами тела 3 степени, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

На место происшествия выезжал прокурор Орджоникидзевского района Екатеринбурга Константин Паначев. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации многоквартирного дома. Также будет установлено, когда проводилось обслуживание газового оборудование.

Напомним, пожар произошел на первом этаже пятиэтажного дома 5 августа около 17.30 на улице Стахановская, 51а в Екатеринбурге, площадь возгорания составила 46 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что слышали взрыв газа. Жильцы были эвакуированы.

Люди слышали взрыв: в Екатеринбурге горит квартира в многоэтажке
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