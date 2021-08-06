Не хватает водителей. Почему тагильчанам приходится часами дожидаться автобусов?

Здесь ситуация неоднозначная. Мы понимаем, что у нас есть обязательства перед городом, так как перевозка жителей — это социально значимое направление. Но повышение тарифа последний раз было два года назад. При этом тогда мы смогли обосновать повышение до 26 рублей, но нам разрешили повысить только до 21 рубля,рассказал редакции Александр Петров.