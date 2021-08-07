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О подмене тел в тагильском морге заявили родственники усопшего

7 августа 2021, 14:13
Фото: 1МI
В морге Нижнего Тагила произошла путаница. Родственникам, умершего от коронавируса мужчины, выдали чужое тело.

На прощание из морга привезли закрытый гроб с окошком и родственники не сразу заметили подмену.

Только спустя время внучка засомневалась, так как одежда, которую они передали, не соответствовала той, что была на покойнике.

Тогда родственники потребовали вскрыть гроб и подозрения подтвердились. Церемонию прервали и стали выяснять все обстоятельства, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

В морге признали ошибку и заявили, что произошло это из-за созвучных фамилий.

Напомним, родственники умершего от коронавируса уральца, которым в морге выдали тело постороннего мужчины, предполагают, что его перепутали с другим мужчиной еще при жизни.

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#Морг#Труп#Нижний Тагил#Происшествия
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