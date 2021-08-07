О подмене тел в тагильском морге заявили родственники усопшего

На прощание из морга привезли закрытый гроб с окошком и родственники не сразу заметили подмену.
Только спустя время внучка засомневалась, так как одежда, которую они передали, не соответствовала той, что была на покойнике.
Тогда родственники потребовали вскрыть гроб и подозрения подтвердились. Церемонию прервали и стали выяснять все обстоятельства, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
В морге признали ошибку и заявили, что произошло это из-за созвучных фамилий.
Напомним, родственники умершего от коронавируса уральца, которым в морге выдали тело постороннего мужчины, предполагают, что его перепутали с другим мужчиной еще при жизни.