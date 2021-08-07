Сидела на уровне второго этажа: на Урале собака застряла на дереве

Пес погнался за кошкой и запрыгнул на дерево, а обратно слезть уже не мог.
Спасателям начали звонить с утра и просить помощи. Приехавшие на вызов Зоозащитники обнаружили пса на ветке дерева. Высота, на которую смог забраться четвероногий, была на уровне второго этажа.
Во время спасательной операции собака вела себя спокойно и не проявляла агрессии. Внизу её ждали хозяева, которые сразу забрали животное домой. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в «ЗооСпас в Екатеринбурге».
Напомним, собака провалилась в яму во время прогулки со своей хозяйкой в Нижнем Тагиле. Самостоятельно достать ее женщина не смогла и вызвала специалистов Центра защиты населения города.