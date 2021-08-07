TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сидела на уровне второго этажа: на Урале собака застряла на дереве

7 августа 2021, 16:17
Фото: 1МI
Сегодня, 7 августа, в Екатеринбурге в районе Химмаша прошла настоящая спасательная операция. Зоозащитники сняли с дерева собаку, которая там застряла.

Пес погнался за кошкой и запрыгнул на дерево, а обратно слезть уже не мог.

Спасателям начали звонить с утра и просить помощи. Приехавшие на вызов Зоозащитники обнаружили пса на ветке дерева. Высота, на которую смог забраться четвероногий, была на уровне второго этажа.

Во время спасательной операции собака вела себя спокойно и не проявляла агрессии. Внизу её ждали хозяева, которые сразу забрали животное домой. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Напомним, собака провалилась в яму во время прогулки со своей хозяйкой в Нижнем Тагиле. Самостоятельно достать ее женщина не смогла и вызвала специалистов Центра защиты населения города.

Провалившуюся в яму собаку вытащили спасатели в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
«Явно есть умысел»: водитель Chevrolet Niva проехал по собаке на заправке в Арамиле«Собака при смерти»: водитель Niva переехал бездомную собаку в АрамилеСотрудники полиции спасли в парке «Народный» тонущую пенсионерку в Нижнем Тагиле
#Екатеринбург#Спасатели#Собака#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25