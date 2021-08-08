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Posted 8 августа 2021, 14:23

Published 8 августа 2021, 14:23

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Синильная кислота в воздухе и причины выбросов ЕВРАЗ НТМК. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

8 августа 2021, 14:23
Сюжет
Выбросы
На прошедшей неделе редакция TagilCity.ru ежедневно проводила замеры воздуха с помощью газоанализатора. В течение двух из семи дней прибор фиксировал превышение вредных веществ.

4 августа содержание синильной кислоты в воздухе возле железнодорожного вокзала превысило норму в 10 раз — 0,1 мг/м3 при разовой ПДК 0,01 мг/м3. Кроме того, прибор зафиксировал в воздухе диоксид азота в размере 0,2 мг/м3 и диоксида серы — 0,1 мг/м3. Эти показатели не превышают ПДК.

Превышение ПДК синильной кислоты в 10 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 августа
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5 августа, там же на вокзале, во время коротких замеров содержание диоксида азота колебалось от 0,1 до 0,3 мг/м3. При контрольных 20-минутных замерах значение вещества составило 0,1 мг/м3, что не превышает ПДК (0,2 мг/м3).

Вновь диоксид азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 5 августа
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А ещё на этой неделе стала известна причина удушающих выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, на которые тагильчане регулярно жаловались в июне и июле. По данным природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила, выбросы желто-зеленого и черного дыма происходили из-за неисправности при эксплуатации оборудования в следствии проливных дождей. Ведомство провело проверку и по факту выявленных нарушений вынесено представление, которое пока находится на рассмотрении. Повлияют ли эти меры на устранение причин выбросов, покажет время.

Помимо выбросов в воздух природоохранная прокуратура заинтересовалась отсутствием у ЕВРАЗ НТМК санитарно-защитной зоны, которую предприятие не может или не хочет установить почти 10 лет. Ведомство решило взять этот вопрос на контроль.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Здоровье#Выбросы#Замеры
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