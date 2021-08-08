Синильная кислота в воздухе и причины выбросов ЕВРАЗ НТМК. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Posted 8 августа 2021, 14:23
Published 8 августа 2021, 14:23
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
4 августа содержание синильной кислоты в воздухе возле железнодорожного вокзала превысило норму в 10 раз — 0,1 мг/м3 при разовой ПДК 0,01 мг/м3. Кроме того, прибор зафиксировал в воздухе диоксид азота в размере 0,2 мг/м3 и диоксида серы — 0,1 мг/м3. Эти показатели не превышают ПДК.
5 августа, там же на вокзале, во время коротких замеров содержание диоксида азота колебалось от 0,1 до 0,3 мг/м3. При контрольных 20-минутных замерах значение вещества составило 0,1 мг/м3, что не превышает ПДК (0,2 мг/м3).
А ещё на этой неделе стала известна причина удушающих выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, на которые тагильчане регулярно жаловались в июне и июле. По данным природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила, выбросы желто-зеленого и черного дыма происходили из-за неисправности при эксплуатации оборудования в следствии проливных дождей. Ведомство провело проверку и по факту выявленных нарушений вынесено представление, которое пока находится на рассмотрении. Повлияют ли эти меры на устранение причин выбросов, покажет время.
Помимо выбросов в воздух природоохранная прокуратура заинтересовалась отсутствием у ЕВРАЗ НТМК санитарно-защитной зоны, которую предприятие не может или не хочет установить почти 10 лет. Ведомство решило взять этот вопрос на контроль.