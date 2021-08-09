4 могилы обнаружены на месте раскопок в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Напомним, 8 июля во время работ по реконструкции сквера за ДК «Юбилейный» строители обнаружили мраморную плиту, после чего под ней нашли лучевую кость руки человека. На этом месте располагается родовая усыпальница Демидовых. 13 июля на место предполагаемого склепа тагильских промышленников приезжал бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он рассказал, что найденные останки будут исследованы в лаборатории Екатеринбурга, в которой идентифицировали семью Романовых. А на месте бывшей военной части в честь находки Россель предложил построить храм наподобие Выйско-Никольской церкви, которая была разрушена в советское время. Вместо нее был построен дворец культуры. Подготовку к археологическим работам начали в конце июля. На месте работали около 15 человек, из Екатеринбурга было привезено и установлено специальное оборудование.