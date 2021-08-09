РЭО разработал образовательный проект «Зеленая школа» для учеников

Гендиректор РЭО отметил, что запуск проекта стал частью кампании по популяризации раздельного сбора мусора. По его мнению, молодое поколение находится в авангарде экологического просвещения — много информации они узнают из интернета, через блогеров и игры. Все это увлекательно для современного поколения, и в уроках делается на этом акцент. Денис Буцаев отметил, что надеется, что благодаря детям получится внедрить экологичные привычки и у взрослых.