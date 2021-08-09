Стали известны богатейшие айтишники, строители и владельцы ТС в Свердловской области

Для составления рейтинга учитывались доля участия собственника в том или ином бизнесе и финансовые показатели компаний (данные из открытых источников) — чистые активы, чистая прибыль и выручка. Далее список выстраивался по каждому показателю, а итоговый рейтинг выводится по среднему значению всех индикаторов.