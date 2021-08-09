Стали известны самые богатые женщины Свердловской области

На первом месте Айгуль Урманова. Владеет активами ООО «Березовский рудник» (40%) и старательской артели «Урал-Норд» (49%) в Свердловской области, которые оцениваются в 425 млн рублей. Руководителем обеих организаций, и в том числе еще нескольких, связанных с добычей ископаемых, является ее отец Фарит Набиуллин. Поэтому, возможно, что Урманова является лишь номинальным собственником.