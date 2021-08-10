«Они знают ваши боли». Как не попасть на уловки мошенников и не остаться без денег

Если всегда знать, что мошенник — вор и лжец в первую очередь, — это уже правильно. Какой бы он там красавчик ни был, какое расположение вы к нему не испытывали бы, всегда помните об этом. Про таких часто говорят, что «у них классные мозги». Они очень умные. И вот это настораживает. Это называется предрасположенностью к мошенникам, но все они воры и лжецы. И поэтому их первое качество — конспиративность, говорит Алена Коротких.