TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приговоренный к 8,5 годам за смертельное ДТП тагильчанин не обжаловал приговор

11 августа 2021, 11:50
Фото: 1MI
Приговоренный к 8,5 годам водитель, который устроил массовое смертельное ДТП у кинотеатра Красногвардеец в Нижнем Тагиле осенью 2020 года, не стал обжаловать приговор и подавать апелляцию на решение суда. Также он должен выплатить сыну и сестре погибшей более 2 миллионов рублей материального и морального ущерба.

Приговор водителю был оглашен 29 июля в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила. По закону, его можно обжаловать в течение 10 суток со дня вынесения решения. Однако 11 августа, спустя 13 дней после приговора, в картотеке суда нет информации о том, что осужденный подал апелляцию.

Напомним, 3 октября 2020 года пьяный водитель без прав вылетел на красный сигнал светофора на перекресток улиц Победы и Пархоменко в Нижнем Тагиле. Он столкнулся с двумя иномарками, а затем снес забор и влетел в толпу пешеходов. Одна из тагильчанок скончалась в больнице от полученных травм. После аварии водитель находился под подпиской о невыезде. А в мае 2021 года вновь был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.

Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями
Узнать подробнее

#Суд#Апелляция#ДТП#Приговор#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25