Приговоренный к 8,5 годам за смертельное ДТП тагильчанин не обжаловал приговор

Напомним, 3 октября 2020 года пьяный водитель без прав вылетел на красный сигнал светофора на перекресток улиц Победы и Пархоменко в Нижнем Тагиле. Он столкнулся с двумя иномарками, а затем снес забор и влетел в толпу пешеходов. Одна из тагильчанок скончалась в больнице от полученных травм. После аварии водитель находился под подпиской о невыезде. А в мае 2021 года вновь был пойман за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.